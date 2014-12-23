تباين أداء أسواق الخليج بعد هبوط أسعار النفط

سجلت معظم البورصات الخليجية أداء متباينا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد نزول أسعار النفط في الليلة الماضية.

وافتتح المؤشر السعودي متراجعاً 0.5% عند 8504 نقاط، حيث انخفضت كل من أسهم الراجحي 1.3% وجبل عمر 2.1% وسابك 0.8%، فيما افتتحت أسهم الاتصالات السعودية مرتفعة 1.8% وإسمنت ينبع 0.5% وصافولا 0.1%.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة في ظل تركز التداولات على أسهم الشركات العقارية، وارتفع سهم ديار للتطوير 2.6 بالمئة بينما هبط سهم إعمار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في الإمارة اثنين بالمئة.

واستقر المؤشر العام لسوق أبوظبي من دون تغير يذكر. وتراجعت البورصة القطرية واحدا بالمئة. وهوى سهم الشركة الإسلامية القابضة بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة، بينما خسر سهم مصرف الريان الإسلامي 2.1 بالمئة لكن سهم بروة العقارية قفز 2.4 بالمئة.

وكان استقرار أسعار النفط عاملا رئيسيا في تعافي البورصات الخليجية منذ أواخر الأسبوع الماضي.

لكن بعد أن قفز خام برنت إلى نحو 63 دولارا للبرميل أمس الاثنين تراجع إلى أكثر قليلا من 60 دولارا للبرميل عقب تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي التي قال فيها إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الإنتاج عند أي سعر.

ورغم ذلك لا يزال المستثمرون يأملون بسماع أنباء جيدة عن موازنة السعودية لعام 2015 والمتوقع إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما هبطت أسعار النفط مجددا صوب 60 دولارا للبرميل في أعقاب تصريحات وزير البترول السعودي على النعيمي بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الإنتاج بأي ثمن.

وخسر المؤشر السعري للسوق 0.31 بالمئة إلى 6482.14 نقطة فيما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.37 بالمئة إلى 1069.32 نقطة.

وبنهاية التعاملات أمس الاثنين هبط سعر مزيج النفط الخام برنت في العقود الآجلة 2.07 بالمئة ليصل إلى 60.11 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات حتى مستوى 59.93 دولار.

وسجلت أسهم البنوك أكبر الخسائر على المؤشر بصدارة سهم الكويت الوطني الذي انخفض 1.1 بالمئة.

كما نزلت أسهم بنك الخليج وبنك بوبيان وبنك برقان بنسب تراوحت بين 1.01 و1.7 بالمئة. في المقابل ارتفع سهما أمريكانا 2.11 بالمئة وبنك وربة 3.5 بالمئة بينما استقر سهم زين القيادي دون تغيير.