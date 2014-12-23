خبير: توقعات بعودة أسعار النفط للتعافي منتصف 2015

واصلت أسعار النفط استقرارها بفعل بيانات اقتصادية أميركية قوية اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة عامة في اليابان وبدء المتعاملين إقفال مراكزهم لعام 2014 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وبحسب "رويترز" فقد قفزت عقود الخام الأميركي الخفيف لأقرب استحقاق أكثر من دولار إلى 56.85 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 56.08 دولار، في وقت ارتفعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 45 سنتا إلى 60.56 دولار للبرميل.

ورغم توقع تأثير البيانات الاقتصادية الأميركية على سوق النفط فإن الخبير النفطي محمد الشطي يؤكد لـ"العربية.نت" في اتصال معه "أنه مهما كانت التحولات في سوق النفط إيجابية تدريجيا فإننا لا ننسى أن السوق لا يزال متخماً بالفائض النفطي من خارج دول أوبك، ومن أجل إحداث التوازن لا بد أن يتأثر وهو يحتاج لمستويات ضعيفة من الأسعار، حتى يواصل رحلة الصعود بشكل طبيعي ".

وحول توقعه لمسار الأسعار في ظل ارتفاع إنتاج العراق وليبيا قال "من الصعب توقع مسار الأسعار لكن برنت سيظل يدور حول 60 دولاراً في أفضل الأحوال وقد يتعافى من الهبوط المحتمل في النصف الأول مدفوعاً بوضع الفائض، وقال "سيكون النفط العراقي محط أنظار مراقبة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا من شمال العراق وهو مرشح للزيادة وسيؤثر في السوق".

تذبذب الأسعار

وأكد الشطي أن تذبذب الأسعار سيستمر في ظل اضطراب الأسواق، إلا أنه أوضح أن اقتصادات دول الخليج قوية بفعل الفوائض المالية التي لديها لكن من دون شك فإن انخفاض الأسعار سيقلص الإيرادات، مما يضطر دول المنطقة لتعزيز خططها الاقتصادية التنموية والبعيدة المدى ".

ووفقاً لرويترز، فقد توقع محللون أن تكون لبيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، والتي ستصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء تأثير في دفع الأسعار للصعود.

ويأتي صعود الأسعار اليوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاعات في جلسة متقلبة ليوم أمس حيث قفزت خلالها عقود برنت في البداية إلى حوالي 63 دولارا للبرميل بفعل أداء قوي للأسواق العالمية قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا بعد أن قال وزير البترول السعودي علي النعيمي "إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج حتى لو وصل السعر إلى 20 دولارا".

إلى ذلك قال "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في مذكرة بحثية "برنت قد ينخفض إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الستة القادمة وخام غرب تكساس الوسيط قد يهبط إلى 50 دولارا مع تزايد مخزونات النفط العالمية بشكل حاد من الآن."

وأضاف قائلا "كلما تسارع هبوط أسعار النفط زاد الضرر على صناعة النفط العالمية. النفط قد يتعافى بشكل حاد بحلول نهاية 2015".

تعافي مرتقب

ونقلت "رويترز" عن مندوبين لدى منظمة "أوبك" أن المنتجين العرب في المنظمة يتوقعون تعافي سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول نهاية العام القادم مع انتعاش الطلب بفضل تعافي الاقتصاد العالمي. ويمثل ذلك أول مؤشر على النطاق الذي تتوقع المنظمة أن تستقر عنده أسعار الخام في الأمد المتوسط.

وقال المندوبون وبعضهم من المنتجين الخليجيين الرئيسيين في أوبك إن الاسعار قد لا تعود إلى مستوى 100 دولار قريبا بل إن البعض قد لا يرحب بذلك.

وذكرت بعض المصادر أن ذلك السعر البالغ 100 دولار للبرميل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين سعرا "عادلا" في السابق يشجع منتجي النفط العالي التكلفة من خارج أوبك على إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة.

وقال مصدر نفطي خليجي لرويترز "الاعتقاد العام هو أن الأسعار لن تنهار وقد تصل إلى 60 دولارا أو تنزل عنه قليلا لبضعة أشهر ثم تعود إلى مستوى مقبول عند 80 دولارا للبرميل لكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية أشهر إلى عام.