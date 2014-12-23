روسيا تضيف 19 طناً لاحتياطياتها من الذهب في نوفمبر

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت اليوم الثلاثاء أن روسيا زادت احتياطياتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر في حين سجلت حيازات أوكرانيا من المعدن النفيس ثاني انخفاض شهري.

وأشارت البيانات إلى إن روسيا زادت احتياطياتها من الذهب الشهر الماضي بحوالي 18.75 طن لتصل إلى 1187.49 طن.

وتملك روسيا واحدا من أكبر احتياطيات الذهب في العالم.

وخفضت أوكرانيا - التي تخوض حرباً ضد انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد منذ اوائل العام الحالي - حيازاتها من الذهب بحوالي 2.49 طن لتصل إلى 23.64 طن في أعقاب انخفاض بلغ 14 طنا في أكتوبر.

وزادت تركيا احتياطياتها من المعدن الأصفر الشهر الماضي بحوالي 11.95 طن لتصل إلى532.98 طن وفقاً للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، توقع اقتصاديون في مسح أجرته رويترز أن ينزلق الاقتصاد الروسي إلى الركود في العام القادم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، وأن يقترب التضخم من معدلات في خانة العشرات، وذلك بسبب انخفاض سعر النفط والعقوبات الغربية.

وأظهر متوسط توقعات 11 خبيراً اقتصادياً أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 3.6 بالمئة في عام 2015.

وبعد نمو بلغ 0.5 بالمئة فقط هذا العام سيشكل الركود تحدياً للوعد الذي قطعه الرئيس فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي بأن بلاده قادرة في نهاية المطاف على التعافي مما قال إنه "أوقات عصيبة".

وتوقع الخبراء أيضاً أن يظل الروبل تحت ضغط وهو ما يجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من العام 2015.