وزارة البترول: مشروعات جديدة تقلص أزمة الطاقة بمصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أن المشروعات الجديدة التي تنفذها الوزارة تهدف في الأساس إلى الحد من عجز احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأكد الوزير المصري، المهندس شريف إسماعيل، حرص الوزارة على الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة في التوقيتات المخططة، لضمان دخول هذه المشروعات على خريطة الإنتاج لزيادة معدلاته لمواجهة احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض والمتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ، والتركيز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الثروات البترولية لزيادة القيمة المضافة والعمل على ترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير البترول لمشروع سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، ومشروع إنتاج الايثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، ومعمل تكرير ميدور بالإسكندرية.

واستعرض رئيس شركة "سيدبك"، المهندس أحمد حلمي، معدلات الأداء خلال عام 2014 للوحدات الإنتاجية التى تتضمن إنتاج مصنع الايثيلين ومصنع البولي ايثيلين ووحدة استرجاع البوتاجاز، مؤكداً نجاح الشركة في تسويق إجمالي الإنتاج من البولي ايثيلين البالغ كميته 225 ألف طن سنوياً، حيث تم توجيه نسبة 65% للسوق المحلي، و35% إلى الأسواق الخارجية في أكثر من 43 دولة.

واستعرض حلمي مشروعات التحسين والتطوير التي تم تنفيذها وضخت 163 مليون جنيه سنوياً يمثل إيرادات إضافية للشركة، كما استعرض المشروعات الجاري تنفيذها، من أهمها مشروع استرجاع غاز ثاني أوكسيد الكربون بدلاً من التخلص منه عن طريق حرقه بتكلفة استثمارية تتراوح بين 75- 90 مليون دولار، ومشروع معالجة غازات التغذية بتكلفة 25 مليون دولار.

وأشار رئيس "سيد بك" إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستوفر حوالي 231 مليون جنيه سنوياً، كما استعرض المشروعات الجاري دراستها والتي تشمل مشروع لإنتاج الايثيلين ببورسعيد بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 558 مليون دولار، إضافة إلى مشروع زيادة إنتاج وحدة البوتاجاز بتكلفة 20 مليون دولار، ومشروع وحدة التدوير الكامل لمياة الصرف، وتوفر هذه المشروعات الجاري دراستها حوالي 335 مليون جنيه سنوياً.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، حيث أوضح رئيس الشركة، الكيميائي عبدالرحمن زيد، أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 80%، ومن المخطط تشغيله في نهاية العام القادم، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 1.9 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن سنوياً من البولي ايثيلين، وستقوم عليه عدد من الصناعات البتروكيماوية الأخرى التي تعظم القيمة المضافة وتوفر فرص عمل جديدة.

وخلال تفقده لمعمل تكرير ميدور والوقوف على الموقف التشغيلي للمعمل والموقف التنفيذي للمشروع الجديد لزيادة الطاقة التكريرية للمعمل، استعرض رئيس الشركة، الدكتور محمد عبدالعزيز، الإجراءات التي تم الانتهاء منها لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل من 100 – 160 ألف برميل يومياً باستثمارات حوالي 1.3 مليار دولار لتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى، خاصة السولار، لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وأوضح أن إنتاج المعمل من المنتجات البترولية التي تتضمن البوتاجاز والبنزين ووقود النفاثات والسولار والفحم البترولي والكبريت بلغ 14.1 مليون طن خلال العام الجاري بمتوسط نسبة تشغيل 98%.