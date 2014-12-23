60 مليون دولار لتوسعة محطتي توليد كهرباء في مصر

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميغاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودي، ما يعادل حوالي 60 مليون دولار أميركي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2014/11/1.

ويهدف المشروع إلى توسعة المحطة والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها 500 ميغاواط، لتصبح القدرة الإجمالية لها 1500 ميغاواط.

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميغاواط بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 150 مليون ريال سعودي، ما يعادل 40 مليون دولار أميركي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2014/11/1.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية لمحطة توليد كهرباء غرب دمياط قدرها 250 ميغاواط، لتصبح القدرة الإجمالية لها 750 ميغاواط.