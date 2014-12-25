أبرز ملامح ميزانية السعودية عام 2015

بعد أن أعلنت السعودية اليوم الخميس عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل بنفقات تقدر بـ860 مليار ريال وإيرادات 715 مليار ريال، وتسجيل عجز بـ145 مليار ريال، استعرض فريق قناة "العربية" خلال نشرة خاصة بعضاً من ملامحها.

حيث قدرت الميزانية الفعلية لعام 2014 ومقارنة مع الأرقام التي كانت متوقعة نفقات بتريليون و100 مليار ريال، وذلك بزيادة 29% عن ما كان متوقعاً. وبلغت الإيرادات تريليونا و40 مليار ريال بزيادة 22% عن ما كان متوقعاً، وبتسجيل عجز قدر بـ54 مليار ريال.

وبحسب بيانات ساما، فإن متوسط سعر برميل الخام العربي بلغ 85 دولاراً، وهو سعر عام 2014 حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وشهدت موازنة السعودية أول عجز فعلي عام 2009 بقيمة 45 مليار ريال، في حين بلغ العجز في عام 2014 نحو 54 مليار ريال.

وشهدت الموازنة أيضاً انخفاضاً إلى 44 مليار ريال يمثل1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014.

وجاء توزيع الميزانية على القطاعات الرئيسية للتعليم 217 مليار ريال، والصحة 160 مليار ريال، والبلديات 40 مليار ريال، وقطاع النقل والتجهيزات الأساسية 63 مليار ريال، والموارد الاقتصادية 60 مليار ريال.