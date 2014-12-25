اقتصاديون: ميزانية 2015 ستدعم التنمية

اتفاق اقتصاديون سعوديون على أن موازنة 2015 ستدعم التنمية وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن الميزانية العامة للدولة للعام 1436 / 1437 هـ، التي اعتمدت رغم الظروف الاقتصادية والمالية الدولية المتسمة بالتحدي، ستدعم على المديين المتوسط وطويل الأجل المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي.

وضاف أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها، تؤكد استمرار التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

من جانبه عدّ المحلل والكاتب الاقتصادي محمد السويد في تصريح له إعلان الميزانية للعام المالي الجديد بالايجابي جداً ويؤكد بكل وضوح استمرار خطة الصرف الحكومية المعتمدة منذ عدة سنوات، مشدداً على أنها رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في تنفيذ خطط التنمية بجدية وإصرار.

