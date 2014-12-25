تباين أداء بورصات الخليج بفعل هبوط أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج قليلا، صباح اليوم الخميس، بعد أن شجع تجدد هبوط أسعار النفط العالمية المستثمرين على البيع لجني الأرباح إثر مكاسب الأيام القليلة الماضية.

وتجاوز أداء بورصتي السعودية ومسقط أداء باقي أسواق المنطقة بفضل أنباء إيجابية لشركات، حيث افتتح المؤشر السعودي مرتفعا 0.21% عند 8718 نقطة، إضافة إلى مؤشر البنوك السعودي الذي افتتح مرتفعا 0.2،% والبتروكيماويات 0.3%.

وفقد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة في معاملات هادئة مع تراجع أسهم الشركات العقارية، حيث انخفض سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

وتراجعت بورصة كل من أبوظي وقطر 0.3 بالمئة وإن كان سهم بروة العقارية في قطر واصل موجة الصعود القوية المستمرة منذ عدة أيام، وارتفع 1.1 بالمئة في معاملات كثيفة.

وصعد مؤشر السوق العمانية 0.3 بالمئة، بينما قفز سهم شركة الأنوار القابضة بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% إلى 0.212 ريـال بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه قرر بحث إمكانية إعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها بسعر 0.223 ريـال للسهم.

والأنوار القابضة من أكبر شركات الاستثمار القابضة في السلطنة، ويتركز نشاطها في القطاع المالي.

وارتفع سعر سهم بنك ظفار رغم عدم إجراء أي تداولات عليه بعد أن قال البنك إنه يعتزم زيادة رأسماله عن طريق إصدار أدوات رأسمالية من المستوى الأول في حدود 115.5 مليون ريـال عماني، ما يعادل 300 مليون دولار خلال عام 2015 من أجل دعم النمو.