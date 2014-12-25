رئيس المركزي الياباني: هبوط النفط ينعش اقتصادنا

قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي اليوم الخميس إن الانخفاضات في أسعار النفط مؤخراً كان لها فوائد كبيرة للاقتصاد الياباني، وستساعد في تسريع التضخم في الأجل الطويل.

وأبلغ كوردوا اجتماعا لأكبر تجمع للشركات اليابانية "اليابان تحقق تقدماً مطرداً في زعزعة اتجاه مترسخ لانكماش الأسعار."

وقال إن هبوط أسعار النفط ربما يؤثر على مجمل الأسعار في الأجل القصير، لكنه سيؤدي إلى اتجاه صعودي للتضخم في الأجل الطويل.

وأضاف أن التيسير النقدي الذي قرره البنك المركزي في أكتوبر لم يكن رداً مباشراً على هبوط أسعار النفط.

وقال كورودا إن الأجور الحقيقية من المرجح أن تتعافي، وإن الشركات اليابانية ستستفيد من ضعف الين وهبوط أسعار السلع العام القادم.

وحث مديري الشركات على زيادة الأجور للمساعدة في تأكيد نهاية لانكماش الأسعار الذي عصف باليابان لأكثر من عشر سنوات.