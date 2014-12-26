الذهب يصعد 1% ويتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية

صعد الذهب أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة وسط تداول ضعيف عقب عطلة عيد الميلاد مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 1.0 بالمئة إلى 1184.90 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش مبتعدا عن أدنى

مستوى له في ثلاثة اسابيع البالغ 1170.17 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

والسيولة ضعيفة مع إغلاق أسواق رئيسية في المنطقة مثل أستراليا وهونج كونج وسنغافورة اليوم الجمعة. وستبقى سوق لندن أيضا مغلقة رغم أن سوق نيويورك ستستأنف التعاملات.

وقال متعامل في المعادن النفيسة في سنغافورة "تراجع الدولار اجتذب على الأرجح بعض عروض الشراء لكن الأحجام منخفضة وهذا الصعود ربما لن يستمر عندما يعود الجميع من العطلات".

ورغم مكاسبه اليوم فإن المعدن الأصفر ما زال منخفضا حوالي 1 بالمئة عن مستواه في بداية الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية- 0.2 بالمئة بعد ان كان قفز في وقت سابق هذا الاسبوع الي أعلى مستوى له في حوالي تسع سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تتجه الفضة لتسجيل ثاني انخفاض أسبوع على التوالي بينما يتجه البلاديوم والبلاتين لإنهاء الأسبوع على مكاسب.