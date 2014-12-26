برنت يستقر فوق 60 دولاراً في التعاملات الآسيوية

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع حصول السوق على دعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية لكن زيادة مستمرة في المعروض تقيد المكاسب.

وفي جانب العرض أشارت بيانات إلى وفرة متزايدة مع إظهار بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر ديسمبر.

وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً قدره 2.3 مليون برميل.

ومع هذا فإنه في جانب الطلب لقيت الأسعار دعماً بعد أن قالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي إضافة إلى بيانات معدلة من وزارة التجارة أظهرت أن نمو الناتج المحلي الأميركي سجل في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات.

وارتفعت عقود برنت تسليم فبراير 28 سنتا إلى 60.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا إلى 56.14 دولار للبرميل في تداول ضعيف مع بقاء الأسواق في دول كثيرة مغلقة في عطلة عيد الميلاد.