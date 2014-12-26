سوقنا ثالث أنشط بورصة في العالم!

هذا ما أثبتته أحدث البيانات المقارنة من (البنك الدولي) والخاصة بعام ٢٠١٢م حسبما نشر موقع (أرقام) متفوقين بذلك على الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى! أما في عامي ٢٠٠٥-٢٠٠٦م فقد تفوقنا في نشاط التداول على جميع بورصات العالم ولا فخر!

ويحسب البنك الدولي مقارناته من خلال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال فترة معينة مقسومة على متوسط القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة على متوسط القيمة الرأسمالية للسوق لنفس الفترة!

وهذا دليل على كثرة المضاربات والتدوير في سوق الأسهم السعودية، وسيطرة الأفراد وضآلة نصيب المؤسسات من التداول وغياب أو ضعف ثقافة الاستثمار التي نحتها المضاربات المحمومة جانباً في ظل توصيات كالسيل المنهمر في كثير من منتديات الأسهم ونشطاء التواصل الاجتماعي بالوعد (بنسبة) كل يوم (وتدبيلة) كل شهر وهو وعد كالبرق الخلب والسراب..

والتقرير لا يسر - كما يبدو للوهلة الأولى - فإن كثرة المضاربات والتدوير - وخاصة ممن يديرون محافظ في الظلام وضد النظام بهدف إعطاء انطباع مضلل عن ارتفاع سهم ما وكثرة التداول عليه - كل هذا - مع سيطرة الأفراد شبه المطلقة - يدل على ضعف الوعي الاقتصادي وتغييب ثقافة الاستثمار، كما يدل على الحاجة الماسة لطرح شركات كبيرة كثيرة للاكتتاب العام توفر المزيد من فرص العمل والسعودة وتجعل السوق أكثر اتساعاً واستعصاءً على تلاعب بعض المضاربين الذين يتجهون للشركات ذوات الأسهم القليلة فيتلاعبون بها وربما تداولوا أسهمها كاملة في يوم أو بعض يوم..

والدليل على أن هذا التقرير لا يدل على وعي هو المقارنة بين مضارب رأس ماله مليون واحد ويتداول في اليوم بعشرة ملايين من خلال التسهيلات وسرعة التنقل والشراء والبيع والجهل بخطورة سوق الأسهم.. الخلاصة سوقنا في حاجة لمزيد من الاكتتاب والشركات الجيدة والجديدة الخالية من علاوات الإصدار.

* نقلاً عن الرياض