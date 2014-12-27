الذهب يصعد 2% مع ارتفاع النفط واستقرار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف، وقد لاقت دعماً من عمليات شراء لتغطية مراكز البيع بعد أن أفادت أنباء بأن البنك المركزي الصيني يدرس تخفيف متطلبات السيولة في بنوك البلاد.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 1199.00 دولارا أعلى مستويات جلسة التعامل بفعل تعافي أسعار النفط واستقرار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 1927 بتوقيت غرينتش صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9 في المئة إلى 1195.11 دولارا للأوقية (الأونصة) .

وابتعد الذهب بذلك عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1170.17 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب لتسليم فبراير عند التسوية في بورصة كومكس 1.9 في المئة إلى 1195.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار النفط الخام إذ تسببت الاضطرابات في ليبيا في انخفاض الإنتاج الأمر الذي أضفى دعماً على الذهب. ويعتبر المعدن الأصفر بوجه عام أداة للتحوط من التضخم الذي يذكيه النفط.

ولاقى الذهب أيضا دعماً من استقرار الدولار الذي ظل قرب أعلى مستوى له في تسعة أعوام الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والسيولة ضعيفة مع إغلاق أسواق رئيسية في المنطقة مثل أستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة اليوم الجمعة. وكانت سوق لندن أيضا مغلقة لكن سوق نيويورك استأنفت التعاملات.

وبين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 في المئة 16.09 دولار للأوقية وقفز سعر البلاتين 2.2 في المئة إلى 1212.74 دولار. وقفز سعر البلاديوم 1.3 في المئة إلى 813.80 دولارا للأوقية. وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل انخفاضات سنوية ويتجه البلاديوم نحو ثالث زيادة سنوية له على التوالي.