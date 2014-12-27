طرح شركة بريد اليابان بالبورصة بـ8.3 مليار دولار

قالت شركة البريد القابضة المملوكة لحكومة اليابان جابان بوست هولدنجز إنها تعتزم إدراج أسهمها بالبورصة في النصف الثاني من السنة المالية القادمة على أن تطرح وحدتيها المصرفية والتأمينية للاكتتاب العام في نفس التوقيت.

وقد يكون ذلك هو أكبر طرح عام أولي لأسهم شركات حكومية يابانية في عشرين عاما.

وذكرت مجموعة جابان بوست إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم أنها تعتزم خفض حصصها في الوحدتين إلى نحو 50 بالمئة. ويبلغ صافي أصول المجموعة حوالي 13.8 تريليون ين (115 مليار دولار).

ومصرف جابان بوست بنك هو أكبر البنوك في اليابان وكذلك شركة جابان بوست إنشورانس هي أكبر شركات التأمين في البلاد.

وأحجم تايزو نيشيمورو رئيس جابان بوست هولدنجز عن التعليق على حجم الطرح الأولي مكتفياً بالقول إن هذا ستحدده ظروف السوق وقت الطرح.

كانت الحكومة قالت في الماضي إنها تتوقع جمع ما يقرب من تريليون ين (8.3 مليار دولار) في أولى مراحل الطرح واستندت في تقديراتها إلى نتائج طروحات سابقة لأسهم شركات حكومية.

ومن المقرر استخدام حصيلة الطرح في تمويل مشروعات إعادة إعمار المناطق التي تضررت من زلزال عام 2011 وما أعقبه من موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال ميتسوشيجي أكينو كبير مديري الصناديق لدى شركة ايتشيوشي لإدارة الأصول إنه من المتوقع أن يكون الطرح ضخما لكن السوق ستستطيع استيعابه.