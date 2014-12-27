مكاسب كبيرة تشمل كل الأسهم الأميركية للأسبوع الثاني

ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق اليوم الجمعة وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز-500 مستويات إغلاق قياسية في انتعاشة شملت قطاعا عريضا من السوق مع أن حركة التداول كانت خفيفة في غياب كثير من المتعاملين في عطلات أعياد الميلاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 25.17 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 18055.38 نقطة.

وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.92 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 2088.80 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليهم أسهم التكنولوجيا 33.39 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 4806.86 نقطة.

وفي ختام تعاملات الأسبوع ارتفع داو جونز 1.4 بالمئة وقفز ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 بالمئة وصعد مؤشر ناسداك أيضا بنسبة 0.9 بالمئة.