فيزا وماستركارد توقف خدماتها عن بنوك روسيا في القرم

قالت فيزا وماستركارد أكبر شركتين لبطاقات الائتمان والخصم في العالم إنهما قد تتوقفان عن مساندة البطاقات المصرفية، التي تستخدم في منطقة القرم في أعقاب العقوبات الأميركية التي فرضت في وقت سابق من هذا الشهر.

وحظرت السلطات الأميركية يوم الجمعة الماضي على الشركات المسجلة في الولايات المتحدة الاستثمار في القرم أو تقديم خدمات لشركات تعمل هناك، وهي من بين العقوبات التي فرضت بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقالت فيزا في بيان إن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تقديم خدمات ومنتجات فيزا في القرم.

وقال البيان "لم يعد بوسعنا مساندة إصدار البطاقات وخدمات الصراف الآلي التجارية في القرم."

وقالت منافستها ماستركارد أيضا إنها اضطرت إلى إيقاف عملياتها الخاصة بالبطاقات المصرفية في القرم بسبب العقوبات.