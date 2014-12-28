الضويحي: تسليم الوحدات السكنية الجديدة سيكون قريباً

أوضح وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي أن الإعلان عن مرحلة تسليم الوحدات السكنية ستكون قريبة بعد العمل على ترتيب الأولويات للمستحقين، وتحديد نقاط الاستحقاق، وقال الضويحي في حديث لقناة العربية في نشرة الرابعة إن توزيع المنتجات السكنية يشمل جميع المحافظات، وإن المرحلة المقبلة ستخصص لتسليم المواطنين والأولوية ممن تنطبق عليهم الشروط.

وقال "إن الإسكان لديها 300 ألف منتج سكني والرقم يتزايد باستلام بعض الأراضي والمواقع. في الوقت ذاته فإن الوزارة سوف تفعّل مشروع توزيع القرض والأرض، بعد تحديد الأرض وشروط الخدمات.

وقال الضويحي في حديثه "إن الوزارة بعد أن بدأت الإعلان عن المستحقين، وغير المستحقين فتحت باب الاعتراض، ممن لم تنطبق عليهم الشروط حيث بدأت الوزارة بدراسة المستندات الخاصة المقدمة من المواطنين المعترضين".

يشار الى أن الإسكان السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراض جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق فالدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني "القرض" يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.

وأفاد أن الفئة المستهدفة تشمل جميع فئات المجتمع وتحديداً المستحقين للدعم السكني والذين حازوا على جميع الشروط المطلوبة.

وقال وزير الإسكان ان الوزارة ستعلن قريبا في وسائل الإعلام قائمة المستحقين في جميع محافظات المملكة.