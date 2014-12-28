مؤشر السعودية فوق 8850 نقطة بتداول 9.5 مليار ريال

كسب مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم أكثر من 107.04 نقطة أو ما نسبته 1.22% ليغلق عند مستوى 8856.38 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال نفذت من خلال 174.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32% تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.09%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاعلام والنشر بنسبة 5.48% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.07%.

وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين وسهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولا إلى سعر 32.70 و 33.80 ريال تلاهما سهم أنابيب بنسبة 9.90% وصولا إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.02% وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم سامبا بواقع 1.53% وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 645 مليون ريال وصولا الى سعر 22.00 ريال تلاه سهم معادن بواقع 573.9 مليون ريال وصولا الى سعر 33.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.3 مليون سهم وصولا الى سعر 9.40 ريال تلاه سعر سهم الانماء بواقع 29.2 مليون سهم.



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