الذهب يتألق ويتجاوز 1195 دولاراً للأونصة

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الاثنين، محافظا على المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة، غير أن المعدن الأصفر مهدد بالهبوط في ضوء ضعف ثقة المستثمرين وقوة الدولار.

واستقر الذهب عند 1195.60 دولار للأونصة. وكان قد ارتفع 1.8 بالمئة يوم الجمعة حين بلغ 1199 دولارا، مسجلا أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر، وأكبر قفزة يومية في أسبوعين ونصف الأسبوع.

وأغلق الذهب يوم الجمعة على 1194.65 دولار، فيما جاءت مكاسب المعدن الأصفر وسط تعاملات ضعيفة بسب عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وصعدت الفضة 0.9 بالمئة إلى 16.15 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1217 دولارا، في حين نزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 812.8 دولار.