تراجع أسهم الماليزية "إير أيجا" 8% بعد مأساة الطائرة

تراجعت أسعار أسهم شركة الطيران الماليزية "إير أيجا" بنسبة 8 بالمئة، اليوم الاثنين، في بورصة كوالالمبور بعد اختفاء طائرة تابعة لها تقل 162 شخصا.

وانخفض سعر السهم عند بدء الجلسة بنسبة 12 بالمئة إلى 2,60 رينغيت قبل أن يرتفع قليلا ليصل إلى 2,71 حوالي الساعة 3,15 بتوقيت غرينتش، أي بانخفاض نسبته حوالي 7,82 بالمئة.

وجاء اختفاء طائرة الإيرباص إيه 320-200 هذه التي لم يتم العثور عليها بعد أول حادث تسجله الشركة الماليزية خلال 13 عاما من عملها. وكانت الطائرة مشغلة من قبل "إير أيجا اندونيسيا" التي تملك "إير أيجا" 49 بالمئة منها.

وقال الخبير في الطيران، شكر يوسف، مؤسس مركز الأبحاث اناليتيكس إن المستثمرين لن يبتعدوا كثيرا عن الشركة التي تولى إدارتها في 2001 توني فرنانديس وحولها من مؤسسة شبه مفلسة إلى شركة مربحة.

وأضاف هذا المحلل لوكالة فرانس برس أن "رد فعل السوق مفهوم ولم يفاجئني". وأضاف "لكنني أعتقد أن الثقة ستعود بسرعة، لأن الشركة تعتمد على نموذج متين من المؤسسات".

و"اير ايجا" التي تدر أرباحا أكبر بثلاث مرات من تلك التي تسجلها الشركة الوطنية "ماليجا ايرلاينز" تحتكر منذ 2009 لقب أفضل شركة في العالم للرحلات زهيدة الثمن الذي يمنحه المكتب المخصص سكايتراكس المتمركز في لندن، وهي تتقدم على فيرجين التي يملكها ريتشارد برانسون.

وأصبحت مجموعة اير آسيا -التي تمتلك فروعا في تايلاند والفلبين والهند- من الشركات المنافسة لشركات نقل جوي إقليمية، منها شركة الخطوط الجوية الماليزية وشركة الخطوط الجوية لسنغافورة وكانتاس.

جاءت شركتا ليون إير وإير آسيا في جنوب شرق آسيا في صدارة موجة شراء طائرات وتقدمتا بطلبات شراء قياسية تبلغ عشرات المليارات من الدولارات لدى شركتي بوينغ وايرباص، وهما تتسابقان لنقل الركاب في المنطقة لتتفوقا على الولايات المتحدة بوصفها صاحبة أكبر سوق للطيران.

وبرزت إير آسيا -التي بلغت عملياتها للطلب أو التسليم 475 عملية- بوصفها أكبر عميل آسيوي لإيرباص.

وأشاد ساسة أوروبيون بإير آسيا بعد أن صارت منفردة واحدة من أكبر عملاء التصدير لصناعة الطيران الأوروبية، وساعدت في توفير الكثير من فرص العمل.