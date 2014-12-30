الذهب يواصل الارتفاع.. وقوة الدولار تحد من المكاسب

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الأسهم، لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو تسع سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو ما قوض جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أداة تحوط.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1188.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة في الجلسات الأخيرة لعام 2014 في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي باليونان.

وحلق الدولار قرب أعلى مستوياته في 29 شهرا أمام اليورو يوم الثلاثاء بعد تصويت في اليونان أدى إلى حل برلمان الدولة. واقترب مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية - من أعلى مستوياته منذ أبريل 2006.

وكانت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. ويوم الثلاثاء هو آخر أيام التداول هذا العام في اليابان.

ونزل الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين بعد أن صعد نحو اثنين بالمئة في جلسة الجمعة.

وانخفض المعدن النفيس ما يقرب من 1.5 بالمئة منذ بداية العام، متأثرا بصعود الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأدى هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى تقويض جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.51 بالمئة إلى 15.83 دولار للأونصة. وصعد سعر البلاتين 1.32 بالمئة إلى 1208.5 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.37 بالمئة إلى 808.47 دولار للأونصة.