الصين تسعى لدفع محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج

قالت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الثلاثاء إن الصين تعتزم دفع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والبدء في مفاوضات التجارة مع إسرائيل العام المقبل فيما تعزز بكين جهودها لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن الصين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) شرعوا في محادثات التجارة الحرة عام 2004 وإن إبرام اتفاق سيساعد الصين في تخفيض التكاليف على واردات الطاقة من المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن تشانغ شاو قانغ رئيس قسم التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة الصينية قوله "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الصين سوقا رئيسية للمنتجات البتروكيماوية وستساعد اتفاقية التجارة الحرة تلك الدول في التنمية الصناعية."

من ناحية أخرى قال تشانغ إن الوزارة انتهت من عمل دراسة جدوى لبدء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وإنها تأمل في توقيع اتفاقية خلال السنوات القليلة المقبلة.

كانت الصين قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع استراليا وكوريا الجنوبية هذا العام ولديها بالفعل اتفاقيات مع عدد قليل من الدول الأخرى منها كوستاريكا وبيرو ونيوزيلندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.