النفط لا يؤثر في بورصة عمّان... ولكن

تفاعلت أسواق المال في دول الخليج إيجاباً خلال الأسبوعين الماضيين مع تأكيد مسؤولين بارزين في هذه الدول استمرار حكوماتهم في الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي خلال السنوات المقبلة، وتشديدهم على قوة اقتصاداتها، على رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الاحتياطات الضخمة التي تراكمت لدى هذه الدول من إيراداتها النفطية خلال الأعوام الأربعة الماضية والنصف الأول من العام الحالي، حين تجاوزت أسعار النفط أسعاره المقدرة في موازنات هذه الدول بنسب كبيرة.

وكانت الأسواق الخليجية تعرضت إلى خسائر جسيمة نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي، خصوصاً بعد قرار منظمة «أوبك» الشهر الماضي عدم خفض إنتاج دولها الأعضاء. وساهم في انتعاشات الأسبوع في أسواق الخليج الصعود الكبير في مؤشرات الأسهم الأميركية بعدما أعلن المصرف المركزي الأميركي تقويماً متفائلاً لاقتصاد الولايات المتحدة وإعلانه أنه سيتريث في رفع سعر الفائدة.

وكانت ردود الفعل في أسواق الخليج لافتة إذ قفز مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 13 في المئة يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى ارتفاع يومي يحققه المؤشر منذ إطلاقه عام 2004. وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في اليوم نفسه بنسبة تسعة في المئة، وهو أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ 13 أيار (مايو) 2006 (سجل 9.9 في المئة يومئذ).

وبلغ مجموع المكاسب التي حققتها أسواق الخليج يوم 18 كانون الأول، باستثناء سوق قطر التي كانت مغلقة بمناسبة العيد الوطني، 267 بليون ريال سعودي (71 بليون دولار) كانت حصة سوقي الإمارات منها نحو 56 بليوناً. وكانت أسواق الخليج نتيجة للخسائر الجسيمة التي تعرضت لها أسعار النفط، فقدت كل مكاسبها هذا العام وخسر بعضها أيضاً جزءاً من مكاسب العام الماضي، لكنها استطاعت خلال الأسبوع الماضي تعويض جزء من هذه الخسائر.

ويُعتبَر رد فعل هذه الأسواق تجاه التراجع الكبير وغير المتوقع في سعر النفط مبالغاً به، وساهمت فيه العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعانيها هذه الأسواق وفي مقدمها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وضعف الاستثمار المؤسسي فيها، إذ تتميز قرارات المضاربين بالعشوائية وعدم العقلانية، إضافة إلى عدم التفاته إلى الأساسيات الاقتصادية وأداء الشركات وأداء القطاعات الاقتصادية.

وفيما تفاعلت أسواق الخليج سلباً أو إيجاباً مع أي أخبار اقتصادية أو مالية، كان التفاعل محدوداً لمؤشرات سوق عمّان المالية، فمع التراجع الكبير في سعر «برنت» إلى 58.5 دولار أو بنسبة 50 في المئة تقريباً، لم تأخذ السوق في الاعتبار الانعكاسات الإيجابية للتراجع على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية الأردنية، إضافة إلى خفض مستوى التضخم، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع استهلاك الأفراد وتعزيز مدخراتهم، ودعم ميزان المدفوعات، وخفض كلفة التشغيل في قطاعي الصناعة والنقل بما في ذلك «الملكية الأردنية» للطيران، وخفض أسعار العديد من المنتجات، وتقليص العجز في الميزان التجاري، وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية، والحد من استنزاف العملات الصعبة المستخدمة في شراء المشتقات النفطية، وتقليص المديونية إذ ينفق الأردن نسبة مهمة من ناتجه الإجمالي المحلي على استيراد الطاقة.

ولأن للجم التضخم بعد تراجع أسعار النفط مساهمة كبيرة في خفض العائدات المطلوب تحقيقها من الاستثمار في سوق عمّان المالية، كان يُتوقع تعزيز الطلب في السوق، خصوصاً على أسهم الشركات التي تستفيد من تراجع أسعار النفط. ولما كانت الأسواق المالية من أكثر الأسواق حساسية تجاه أي أحداث أو تطورات اقتصادية أو سياسية أو مالية أو استثمارية، سلبية أو إيجابية، كان يُفترض بسوق عمّان المالية أن تعكس في مؤشرات أدائها التأثيرات الإيجابية للانخفاض الكبير في أسعار النفط.

لكن عدم تفاعل السوق بالصورة المتوقعة يعكس استمرار انحسار ثقة المستثمرين في السوق التي تعاني وللسنة السادسة على التوالي تراجعاً في مستوى الثقة انعكس في صورة واضحة على مؤشرات أدائها، وفي مقدمها التراجع الكبير في قيم التداولات اليومية. ولأن التراجع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج، كان مبالغاً فيه، فهو سيوجد فرص استثمار مهمة للمستثمرين الخليجين في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وأسعارها الحالية في السوق. وهكذا لا يبدو الرأي القائل إن استثمارات خليجية كبرى ستتدفق على سوق عمّان المالية قريباً.



* نقلا عن صحيفة " الحياة "