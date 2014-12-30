بورصات الأسهم الخليجية تفتتح منخفضة بعد تراجع النفط

انخفض المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الخميس متأثراً بموجة هبوط واسعة النطاق طالت أسواق المنطقة بعد نزول أسعار النفط لأدنى مستوى في خمسة أعوام فيما سجل المؤشر المصري مكاسب طفيفة وسط تداولات منخفضة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.



وخسر المؤشر السعودي 3.3 بالمئة إلى 8563 نقطة. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها صباحا انخفض 160 سهما في حين ارتفعت ثلاثة أسهم لشركات صغيرة يغلب عليها المضاربة.



وسجلت أسهم البتروكيماويات أكبر الخسائر بالسوق وهبط مؤشر القطاع 4.15 بالمئة متأثرا في الأساس بنزول سهم سابك القيادي 3.2 بالمئة.



كما انخفضت أسهم الراجحي وسامبا وسافكو والإنماء وتصنيع وموبايلي والاتصالات السعودية وبنك البلاد وجبل عمر ودار الأركان والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 1.9 و 5.6 بالمئة.



وانخفض سهم بنك الرياض 4.25 بالمئة بعد الإعلان عن توصية بتوزيع 35 هللة عن النصف الثاني من 2014 وهو ما يقل كثيرا عن توزيعات بقيمة 80 هللة في الفترة المقابلة من 2013.



كما هبط سهم سبكيم 5.2 بالمئة. وقالت الشركة اليوم إنها بدأت التشغيل التجريبي لمصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع لشركة مملوكة لها بنسبة 75 بالمئة وبنسبة 25 بالمئة لشركة هانوا كيميكال الكورية.



وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 150 مليون ريال وطاقته الإنتاجية عند أربعة آلاف طن سنويا.



وافتتح مؤشر بورصة دبي منخفضاً بـ3.1% بعد هبوط حاد في أسعار النفط، فيما انخفضت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات الثلاثاء تحت وطأة تراجع سعر النفط صوب 75 دولارا للبرميل.

ونزل المؤشر السعري للسوق 1.1 بالمئة إلى 6554.24 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.03 بالمئة إلى 1060.97 نقطة.

وهبط مزيج برنت في تعاملات اليوم صوب أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات مقتربا من 57 دولارا للبرميل إذ راهن المتعاملون والمستثمرون على أن توقف الإمدادات الليبية لن يكون له تأثير كبير على إمدادات المعروض العالمية.

وسجل سهم أجيليتي أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 1.3 بالمئة. كما انخفضت أسهم مباني وبنك وربة والتصنيع الوطنية بنسب تراوحت بين 1.03 و 2.5 بالمئة. في المقابل ارتفعت أسهم بنك الخليج 1.7 بالمئة و1.25 بالمئة.









