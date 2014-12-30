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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل يهبط سعر البرميل إلى 20 دولاراً..؟

كان وزير البترول والمعادن قد صرّح بأنّ المملكة لن تخفض الكمية التي تنتجها حاليا، حتى لو وصل سعر البرميل إلى 20 دولاراً، فهل من المحتمل أن يحدث ذلك، أي يصل السعر إلى هذا المستوى؟ هذا وارد، ولو أنّ الأرجح أنّه سيكون تحت مستوى الخمسين، وغالبا يين 30 و50 دولاراً، لأسباب عديدة، أهمها التقدم التكنولوجي الذي لا يعرف حدوداً أو قيودا، وهو سيفضي إلى تخفيض استخراج الغاز الصخري، ولمصادر أخرى للطاقة منها الشمسية والرياح، وما لا نعلمه الآن، ومنها دخول دول جديدة إلى عالم الغاز الطبيعي، كما لا ننسى سعي دول العالم وخاصة المستهلكة للبترول، إلى الحدّ من الاحتباس الحراري، وتحسين المناخ عن طريق إنتاج سيارات -وهي المستهلك الأكبر للبترول- هجينة، وزيادة الاعتماد على المواصلات العامة كالمترو، وعلينا أن نأخد لهذا الأمر عدّته، وتبنّي استراتيجة جديدة تستبعد اللجوء إلى الاحتياطي العام الذي يجب أن يترك للأجيال القادمة؛ وتشمل مثل هذه الاستراتيجية تخفيف العبء عن الدولة عن طريق الخصخصة، كما فعلنا في قطاع الاتصالات، وقصر دعم المواد الاستهلاكية على ذوي الدخل المحدود؛ ولا بدّ أنّ هناك طرقاً أخرى، أحسب أنّ أولي الأمر أدرى مني بها.. والمهم ألاّ نقف مكتوفي الأيدي.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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