الذهب يتجه لإنهاء العام على استقرار قرب 1200 دولار

اتجه الذهب صوب 1200 دولار للأونصة اليوم الأربعاء محافظاً على مكاسب الليلة الماضية وسط عمليات بيع في الأسهم بفعل المخاوف على مستقبل اليونان في منطقة اليورو والإقبال المتزايد على المعدن كملاذ آمن.

ويبدو المعدن النفيس بصدد إنهاء العام دون تغير يذكر بعد تقلبات 2013 عندما تراجع السعر بما يقرب من الثلث في انخفاض هو الأول في 13 عاما.

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1199 دولاراً للأونصة. وكان المعدن قد ارتفع إلى 1209.90 دولار أمس الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوعين ثم قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 1.5 بالمئة.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 16.11 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 1210.05 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 801.5 دولار. وتتجه الفضة والبلاتين إلى تسجيل تراجع سنوي بينما تصدر البلاديوم أداء المعادن النفيسة بقفزة 13 بالمئة هذا العام.