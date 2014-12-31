برنت دون 57 دولاراً بعد بيانات صينية ومخاوف الطلب

نزلت أسعار خام برنت صوب 57 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ومخاوف بشأن الطلب طغت على تأثير تعطل الإمدادات في ليبيا.

وانكمش قطاع المصانع الصيني في ديسمبر للمرة الأولى في سبعة أشهر وسجلت القراءة النهائية لمؤشر سوق "اتش.إس.بي.سي" لمديري المشتريات 49.6.

وجاءت القراءة النهائية أعلى من قراءة أولية بلغت 49.5 لكنها تقل عن القراءة النهائية لنوفمبر البالغة 50.0 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأي انكماش في قطاع مصانعها قد يكون له تأثير كبير على الطلب.

وتراجع سعر برنت تسليم فبراير 69 سنتا إلى 57.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت غرينتش بعد نزوله في وقت سابق إلى 56.87 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي في عقود فبراير 50 سنتا إلى 53.62 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة سجل برنت والخام الأميركي أدنى مستوياتهما منذ مايو 2009. وتضررت الأسعار أيضا من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام ارتفعت 760 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 387.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها نحو 100 ألف برميل.

كان المبروك أبو سيف - الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط - قال يوم الثلاثاء إن حريقا اندلع قبل نحو أسبوع في ميناء السدر أكبر الموانئ النفطية في ليبيا قد التهم ما يصل إلى 1.8 مليون برميل من الخام ودمر سبعة صهاريج.

وأدت التوترات في ليبيا إلى انخفاض إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" 270 ألف برميل يوميا في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر ودون هدف المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا.