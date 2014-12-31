"تكوين" تشتري وحدة تابعة لصافولا بـ242 مليون دولار

قالت شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) السعودية اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقاً لشراء وحدة التغليف التابعة لمجموعة صافولا، مقابل 910 ملايين ريال، ما يعادل 242.7 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "تم توقيع اتفاقية مع مجموعة صافولا لشراء كامل حصص رأسمال شركة صافولا لأنظمة التغليف بقيمة إجمالية وقدرها 910 ملايين ريال، وذلك بعد استكمال عمليات فحص العناية المهنية اللازمة والفحص النافي للجهالة."

وأضاف البيان أن عملية الشراء مشروطة باستكمال إجراءات نظامية والحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية.