إعمار: فندق "العنوان" ومخاطر الحريق مغطيان بالتأمين

أكدت شركة إعمار العقارية، التي تمتلك فندق "العنوان" داون تاون، أن مبنى الفندق ومخاطر الحريق المتعلقة به مغطيان بالتأمين وبالتالي لن يكون هناك أثر ملموس على الشركة.

وشددت إعمار على أنه تم احتواء الحريق الذي نشب في الفندق ليلة رأس السنة وأن التحقيقات جارية من قبل الشركة والسلطات المختصة لمعرفة الأسباب. هذا وكانت سلطات إمارة دبي ذكرت أن الحريق نشب من الطوابق السفلى بفندق "العنوان" وامتدت ألسنة اللهب إلى الأدوار الأعلى بفعل الرياح.

وقال سامر الجاعوني رئيس وساطة المؤسسات بمينا كورب، إنه لا يتوقع أثرا جوهريا على تداول سهم إعمار العقارية، من جراء تداعيات الحريق بأحد الفنادق التابعة للشركة "ذا أدرس" ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية قرب برج خليفة.

واعتبر الجاعوني في مقابلة مع قناة "العربية" أن الترقب سيكون لردة فعل المحافظ الاستثمارية، تجاه أوامر التداول على سهم إعمار خلال الأيام المقبلة.

وتحدث عن تخوف لدى المستثمرين الأجانب في المنطقة، من جراء الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير، وتجعل كثيرا من الاستثمارات الخارجية تظل في حالة سيولة "كاش" دون الدخول على الأسهم.