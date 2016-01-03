تركيا تزيد الضرائب على السجائر وترفع سعر الكهرباء

رفعت تركيا الضرائب على التبغ في السنة الجديدة في الوقت الذي زادت فيه أيضا هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء ابتداء من أول يناير لتمويل الاستثمار والإنتاج في هذا المجال.

وذكر بيان في الجريدة الرسمية التركية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أنه تمت زيادة الحد الأدنى لسعر الضريبة على السجائر خمسة في المئة.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن زادت تركيا الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من أول يناير في خطوة قالت وزارة العمل التركية يوم الأربعاء إنها قد ترفع التضخم ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في مجال الطاقة، إن هيئة تنظيم الطاقة التركية رفعت أسعار الكهرباء 6.8% خلال الربع الأول من العام للمساعدة في تمويل الاستثمارات في توزيع ونقل الكهرباء والمساعدة في الوفاء بتكلفة انتاج الطاقة.