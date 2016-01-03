خبراء: إنتاج النفط سيتجاوز الطلب بمليوني برميل في 2016

تراجعت أسعار النفط للعام الثاني على التوالي في 2015 لينخفض خام برنت بـ35% على مدار السنة، في حين هبط الخام الأميركي الخفيف بنحو 30%.

ويتوقع المحللون أن إنتاج النفط العالمي سيفوق الطلب بما يتراوح بين نصف مليون إلى مليوني برميل يوميا هذا العام، ما يعني أن حتى أفضل التوقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري بنحو خمس مئة ألف برميل يوميا في 2016 لن تكون كافية لإعادة التوازن إلى الأسواق.

إضافة الى ذلك، لا يبدو أن هناك أي توجه، إن كان من جانب روسيا أو أوبك لخفض الإنتاج، خاصة بعد القرار الأخير للمنظمة في فيينا بإبقاء الإنتاج دون تغيير الشهر الماضي رغم وفرة المعروض.