"الطيار للسفر" تستحوذ على فندق في جدة بـ260 مليون ريال

وافق مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة على الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار، وهو فندق جديد من فئة 5 نجوم في جدة سيفتح أبوابه خلال ثلاثة أشهر.

وتبلغ قيمة الصفقة مئتين وستين مليون ريال، سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية وعلى مراحل، حيث ستتم الدفعة الأولى وقيمتها ستون مليون ريال عند نقل الملكية.

أما الدفعة الثانية فستكون بمئة مليون ريال بعد مرور اثني عشر شهرا من نقل الملكية، والدفعة الثالثة بمئة مليون ريال أيضا بعد 24 شهراً من نقل الملكية.

وسيبدأ الأثر المالي للصفقة بالظهور من الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم عرض الاستحواذ على الجمعية العامة المقبلة لإقراره، إذ إن الفندق مملوك بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار وهو عضو غير تنفيذي.