الصين تغلق البورصة بعد تكبدها خسائر بنسبة 7%

أغلقت بورصتا شينزين وشنغهاي، اليوم الاثنين، بعد انخفاضهما 7%، وذلك بعيد تعليقهما لفترة قصيرة لم تسمح بوقف تراجعهما.

وبحسب وكالات الأنباء فإنه وللمرة الأولى أدى انخفاض المؤشر سي اس آي300 الذي يغطي البورصتين إلى توقف تلقائي بموجب نظام جديد يحد من التقلبات. وعلقت التعاملات 15 دقيقة أولا قبل إغلاق البورصتين. وبموجب هذا النظام، تغلق البورصة لبقية اليوم إذا انخفض المؤشر أكثر من 7%.

وقال محللون إن هذا التراجع ناجم عن عوامل عدة. ورأى جانغ غانغ، المحلل في شركة "سنترال تشاينا سيكيوريتيز" المالية لوكالة فرانس برس أن "السوق قلقة من نتائج انتهاء قرار منع أصحاب الأسهم بيعها". وأضاف "الضغط سيستمر بقوة في الأسواق في الأيام المقبلة".

ومنعت الصين أصحاب الأسهم من امتلاك أكثر من 5% من أي شركة في يوليو الماضي في إطار الجهود لوقف تراجع أدى إلى خسارة المليارات. وينتهي القرار الجمعة ما يثير مخاوف من عمليات بيع كبيرة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 6,85 بالمئة أو 242,52 نقطة ليصل إلى 3296,66 نقطة، بينما تراجع مؤشر شينزين 8,19 بالمئة أو 189,01 نقطة إلى 2119,90 نقطة.

وكانت بورصة هونغ كونغ بدأت تعاملاتها الاثنين في أول جلسة لها في العام الجديد على انخفاض بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران.

وتراجع مؤشر هانغ سينغ المجمع في أولى المبادلات بنسبة 1,22% أي 268,39 نقطة ليهبط إلى 21 ألفا و646,01 نقطة.