عُمان: شركة يابانية تفوز بعقد كهرباء بـ2.3 مليار دولار

قالت شركة ميتسوي آند كو اليابانية، الاثنين، إن كونسورتيوم تقوده فاز بعقد في قطاع الكهرباء قيمته 2.3 مليار دولار في سلطنة عمان.

وذكرت الشركة التجارية في بيان أن الكونسورتيوم سيشيد وحدات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة 3.15 غيغاوات في مشروعي عبري وصحار-3 لتوليد الكهرباء.

وتمتلك ميتسوي حصة 50.1 في المئة في الكونسورتيوم، بينما تحوز أكوا باور السعودية حصة 44.9%، في حين تملك شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة 5%.

وقالت ميتسوي إن من المقرر التوقيع على العقد الشهر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطتين في 2019.

وأضافت أنها ستتولى تشغيل المحطتين وبيع الكهرباء بموجب عقد مدته 15 عاما.