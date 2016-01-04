"طاقات" تدعم توظيف 47 ألف شاب سعودي في 2015

قادت جهود صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تشاركيا مع منشآت القطاع الخاص، وعبر قنوات "طاقات" المعنية بدعم توظيف القوى الوطنية البشرية في سوق العمل، إلى ضخ أكثر من 47737 شابا وشابة سعوديين، في عدد من التخصصات والمجالات التي تطلبها سوق العمل خلال عام 2015.

وتتركز خدمات قنوات "طاقات" على الربط الوظيفي بين الباحثين عن عمل وبين الجهات الموظفة من القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوافرة للباحثين عن العمل من خلال عدة قنوات مثل موقع التوظيف الإلكتروني ومعرض طاقات للتوظيف الإلكتروني ومكاتب طاقات للتوظيف ومراكز طاقات تأهيل وتوظيف التي تقدم برامج تأهيل تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وقناة "طاقات" مراكز طاقات للتوظيف هي مراكز حديثه متخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية تدار من قبل "هدف" بالتعاون مع بيوت خبرة دولية، وتقوم هذه المراكز بتقديم خدمات دعم التوظيف إلى الباحثين عن العمل إضافة إلى تقديم عديد من البرامج التأهيلية وخدمات الإرشاد المهني.

فيما يهدف موقع "طاقات" للتوظيف الإلكتروني لخدمة كل من الباحثين عن عمل والجهات الموظفة في القطاع الخاص لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة وأقل مجهود، حيث يسهم الموقع في تسهيل التوظيف من خلال عملية المواءمة الوظيفية بين الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

ويسعى الصندوق إلى تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.