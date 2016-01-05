المبارك لـ"العربية": "سمة" أول وكالة سعودية للتقييم

اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) نبيل المبارك ان ترخيص "شركة وكالة سمة للتصنيف، تحت التاسيس" سيمكن من ظهور أول وكالة سعودية لا تهدف للربح للتصنيف المالي.

وتوقع المبارك في مقابلة مع قناة "العربية" أن تنهي "سمة" متطلبات الترخيص، في غضون 12 شهراً، مؤكدا ان الهدف من هذه الشركة الجديدة، هو خدمة السوق السعودي، الذي يشهد قلة في عدد الشركات الحاصلة على تصنيف مالي معتمد دوليا.

وأشار إلى ان 41 شركة لديها تقييم في سوق الأسهم السعودية، خلال العشرين سنة الماضية، مؤكدا ان القدرة على اصدار السندات، وفتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر يحتم وجود جهة وطنية سعودية للتقييم المالي.

وكان مجلس هيئة السوق المالية وافق على ترخيص شركة وكالة "سمة" للتصنيف -تحت التأسيس- لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، على أن تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها المرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

يذكر أن "سمة" تعد إحدى الشركات الست التي تقدمت بطلب للهيئة للحصول على ترخيص العام الماضي، أما بقية الوكالات فهي ستاندرد آند بورز وموديز، فيتش، إضافة إلى الإسلامية الدولية للتصنيف، و AM Best الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة، بحيث ستسمر هذه الوكالات في تقديم نشاطها المعتاد إلى أن يصدر لها من الهيئة الترخيص.