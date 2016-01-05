كتب مفيدة لك في عصر عدم اليقين

الاقتصاد العالمي ليس فقط متميعا بشكل غير عادي، بل إنه يتعرض أيضا لضربة عنيفة: من الأعلى، بسبب عدم اليقين الاقتصادي، والاستقطاب السياسي المحلي والتهديدات الجغرافية السياسية، ومن الأسفل بسبب التكنولوجيات التي تُحدِث التعطيل المبتكر في عدد من الصناعات الآخذة في الاتساع.

هذا هو موضوع كتابي الأخير، «اللعبة الوحيدة في البلدة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار وتجنب الانهيار القادم»، الذي من المقرر أن يصدر في السادس والعشرين من يناير الحالي. يقيم هذا الكتاب، من منظور البنوك المركزية، المكان الذي نقف فيه الآن، وإلى أين نحن ذاهبون، بالإضافة إلى آفاق الاقتصاد والأسواق العالمية.

تلك القوى الصاعدة والهابطة غير العادية، والبعض منها مثير للجدل، تم استكشافها أيضا في العديد من الكتب التي حازت على اهتمامي في عام 2015.

فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة، يعتبر كتاب بن بيرنانكي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي «الشجاعة للتصرف: مذكرات الأزمة وأعقابها» كتابا مفيدا في إعطاء تفاصيل للأزمة المالية العالمية الصادمة وآثارها. كما انه يذكرنا أيضا بالسبب في أن المسار الاقتصادي والمالي أمامنا «غير مؤكد على نحو غير عادي». الأهم من ذلك، كتاب بيرنانكي هو علامة على السعي بعيد المنال لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الاقتصاد العالمي.

الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز كثيرا الاعتماد المفرط وغير الصحي على السياسات النقدية التجريبية من البنوك المركزية، التي تحمل فوائدها بشكل متزايد مخاطر الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة. بالإضافة إلى ذلك، تجد الأنظمة السياسية الداخلية صعوبة في الاستجابة لقائمة التحديات المتصاعدة، وما يرتبط بذلك من أدلة على السخط الشعبي، وظهور الاحتجاجات والحركات المناهضة للمؤسسات، والضغوط على التماسك الاجتماعي.

تلك المخاوف- والحاجة إلى استجابة مناسبة وأكثر شمولا من السياسة الاقتصادية- تتخلل تحليل مارتن فورد في كتابه المعنون «ظهور الروبوتات». لن يوافق الكثيرون على الوصفات التي يتقدم بها في مجال السياسة الاقتصادية، لكن من الصعب تجاهل حججه حول التحولات الهيكلية الناتجة لما نفعله والطريقة التي نتبعها في عمل الأشياء الناجمة عن الأتمتة.

إذا ساورتك أية شكوك حول القوة المحتملة للأفكار التي تُحدِث التعطيل المبتكر، خاصة خلال هذه المرحلة من التقدم التكنولوجي الرائع وتمكين الأفراد، فإنه يجب عليك قراءة كتاب ستيفن ويت بعنوان «كيف تحررت الموسيقى». حيث إنه يتدفق مثل رواية آسرة، وتأخذ القارئ عبر الانقلاب التاريخي لصناعة الموسيقى من خلال ثورة شعبية أثيرت بطريقة غير محتملة.

من خلال عملي في مجال التمويل، أشعر نفسي مضطرا لإدراج كتاب يتخذ نظرة جديدة، وإن كانت بعيدة عن الاطمئنان، على صناعة التمويل. في كتاب «أموال الناس الآخرين: العمل الحقيقي للتمويل»، يدفعنا جون كاي للتساؤل كيف تعاملت الصناعة وقامت بوظيفتها الأساسية في وساطة المدخرات وغيرها من الأموال القابلة للإقراض والأنشطة الإنتاجية. (نُشِرت مراجعة لهذا الكتاب بعنوان «مستقبل التمويل وربط المُدّخرين بالمُقترضين» في صحيفة اليوم بتاريخ 26 نوفمبر 2015).

إن الرسالة المشتركة لتلك الكتب هي الميوعة المتفشية التي تجعل المسار قدما غير مؤكد بشكل غير عادي. هذا الوضع سيشكل تحديا لعملية اتخاذ القرارات في الشركات، والحكومات والأسر المعيشية. وفهمنا للتضاريس المتحولة هذه يكتمل من خلال الكتابين اللذين يدوران حول الاقتصاد السلوكي من تأليف عمالقة هذا الحقل: «خداع الأغبياء»، لجورج أكيرلوف وروبرت شيلر، وكتاب «سوء التصرف» لرتشارد ثيلر.

كلاهما يذكرنا بالتحديات التي واجهت ردود الفعل «العقلانية» التي تدخل في النماذج الرياضية في كثير من النظريات التقليدية ولا تزال تهيمن على تفكير كثير من القادة في كل من القطاعين العام والخاص. كما يسلط الكتابان الضوء أيضا على السبب في أنه ينبغي علينا العمل بجد أكبر للحد من مخاطر عدم كفاية عملية صنع القرار، خاصة في هذا السياق المتميع بشكل كبير.

القرارات الرديئة، والمتخذة من قبل أشخاص كان ينبغي أن يكونوا أكثر وعيا، لعبت دورا هاما في تقويض بلاكبيري. وكتاب «فقدان الإشارة» من تأليف جاكي ماكنيش وشون سيلكوف، يروي قصة انهيار الشركة من مكانة مهيمنة، أعطت القطاع أيضا تعريفا افتراضيا واسما لهذا القطاع. هذه الشركة التي كانت ذات مرة في مكانة عالية، وقعت ضحية لسلسلة من الصراعات الداخلية وردود فعل فردية وجماعية ضعيفة بشكل مذهل.

التوصية النهائية لي هي كتاب «الأعمال غير المنتهية: الرجال والنساء والعمل والأسرة»، من تأليف آن-ماري سلوتر.

جعلتني الخبرة الشخصية والبحوث مؤمنا قويا في قوة التنوع المعرفي. مع ذلك، كمجتمع وكأفراد، نواصل تقويضنا لهذا النوع من الشمولية- للجنس والعرق والثقافة- اللازمة والقابلة للتحقيق.

تقدم سلوتر سردا مقنعا يتعلق بماهية الفرص الضائعة وأسبابها. كما أنها تزودنا بحلول ممكنة وتهم ليس فقط صناع السياسة ورجال الأعمال، وإنما تهم أيضا الآباء والأمهات الذين يتطلعون لتهيئة الملعب وإعطاء فرص متكافئة للأجيال القادمة.



* نقلا عن صحيفة " اليوم "