لرفع مستوى دخلك

مع يقيني أن كل إنسان له ما قسم له من رب العباد ونؤمن بذلك وقولة تعالى {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، وهذا يضعنا بحالة الرضا بما قسمه الله سبحانه، ولكن على الإنسان السعي في رزقه وعمله لكي يعيش حياة أفضل يواجه بها معترك هذه الحياة ولا أرحب بمقولة الشباب أنه يكون رهينة لعمل واحد محدد أو ضعيف بمقولة دخلي ضعيف أو راتبي قليل وأتفهم أن ذلك يحصل وموجود ولكن علينا أن نواجه هذه المصاعب بكيفية أن ترفع من مستوى دخلك.

وأول قاعدة تتم هنا هي "معرفة قدراتك الشخصية وإمكانياتك التي وضعتك بهذا المستوى من الدخل" سواء علميا أو مكوناتك الشخصية من خلال تملك صفات مهمة مثل "الصبر- المثابرة- العمل- التعلم من الاخرين- السؤال- تطوير الذات من خلال دورات أو ممارسات لأعمال جديدة- قراءة متغيرات سوق العمل - الإقرار أن الوظيفة ليست مستوى دخل عالي مالم تكن " مهنة " كطبيب- مهندس- محامي- محاسب مالي إلى آخره بشرط التميز- وجودك ببيئة عمل مساندة مساعدة- الرغبة في تغيير العمل أو المهنة التي تمارس فلا تكن تقليديا ونمطيا في عملك- البحث عن الفرص بسوق العمل- التركيز على العمل الحر والتجزئة أو المهن الحرة كمؤسسات المقاولات أو السيارات أو صناعات خفيفة- ويجب أن تثق أن فرص العمل لا تنتهي أو تتوقف متى توفرت لديك شخصيا "الرغبة- وحب العمل والصبر والتغيير والمثابرة" ليس شرطا أن تكون ذكيا أو عبقريا بدون عمل وصبر ومثابرة وإصرار وعمل، وهي الرهان الحقيقي وتملك الطموح والأهداف لتحقيقها.

لا تنتظر أحدا أن يقدم لك شيئا ما لم تكن مبادرا من خلال، تطوير نفسك بعلمك أو مهاراتك أو البحث عن الفرص والتجربة والممارسة للمشاريع مهما صغرت، وستفشل مرة وأكثر من مرة وأعتبرها مصدر خبرة ومعرفة وعلم لك للمستقبل، والسؤال هنا هل وجدت تاجر أيا كان لم يمر بفشل؟ أو مصاعب؟ أو حرمان؟ وأكثر من قابلتهم بمعيار التجار الكبار عانوا في حياتهم ومعاناة شديدة لم أجد من ولد غنيا أو وجد أطباقا من ذهب أو غيره. يمكن تطوير ورفع مستوى الدخل بالعمل الكد الحقيقي بنفسك وتطوير نفسك والرؤية الجيدة لسوق العمل، والفرص كثيرة وكبيرة وواسعة ببلادنا، وأقول ذلك بثقة من خلال ما يشاهد الجميع وكررتها كثيرا لماذا الأجنبي يأتي ويعمل وتستر ومخاطر وغيره؟ إلا يجد الفرص كبيرة وبلاحدود وحين أعدد فرص العمل لن أبالغ أن عدد مئة وظيفة عمل حر ممكنة وفرص لا حدود لها، فلماذا وظيفة؟ ولا يعني أن الوظيفة لا تكفي أو يتركها الناس لا بالطبع ولكن أسوق ذلك لمن يريد رفع مستواه المالي والعمل الحر مميزات كبيرة، ومصاعبة هي طبيعية والكل يستطيع أن يتعلم ويدرك بشرط "إن أراد وأصر وثابر وعمل بلا كلل وملل" وهذه أهم صفة ممكنة.

وأخيرا من يرشد مصاريفه بقدر ما لديه ولا يجاري ويعيش بقدر ما لديه، سيوفر الكثير، وهي أحد صنوف رفع الدخل أيضا..، كل ذلك ليس نظري ولا تنظير، واقع أشاهده وأدرك كثيرا من تفاصيله الواقعية.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

