السعودية: خصخصة 3 مطارات وانطلاق نسمة والخليجية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن خصخصة مطارين في جدة والدمام العام المقبل، حيث ستتم خصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة خلال الربع الثاني من العام المقبل ومطار الملك فهد الدولي الواقع في الدمام في الربع الذي يليه.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد كشفت في نوفمبر الماضي عن خطط الخصخصة التي تشمل خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الربع الأول من هذا العام.

وتحدث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي سليمان الحمدان عن توجه الهيئة لإنشاء مدن للتسوق والاستثمار في المطارات.

وقالت الهيئة انه سيتم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مطارات المملكة التي ستتم خصخصتها دون الحاجة لشركاء محليين. كما تم وضع سقف للاستثمارات المحلية في بعض المطارات عند 25 % لضمان أن تحصل الشركات الأجنبية على نسبة أغلبية في عقود التشغيل.

وتتضمن التوجهات الجديدة، السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار دون الحاجة لشركاء محليين.