انخفاض مخزونات النفط الأميركية 5.6 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام بواقع 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 484 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاعها بمقدار 439 ألف برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة زادت 5.6 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار مليوني برميل.



