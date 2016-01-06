تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الصين لأدنى مستوى في 17 شهرا

أظهر مسح غير رسمي اليوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 17 شهرا في إشارة أخرى إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يفقد زخمه.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره كاسين/ماركت إلى 50.2 في ديسمبر من 51.2 في نوفمبر.



وهذه هي أدنى قراءة للمؤشر منذ يوليو 2014 وثاني أدنى قراءة منذ أن بدأ جمع تلك البيانات في أواخر 2005.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو على أساس شهري في حين تشير قراءة أقل من ذلك المستوى الى انكماش.



وانخفض مؤشر فرعي يقيس النشاط الجديد إلى 50.6 في ديسمبر من 51.1 في نوفمبر مع إعلان الشركات عن انحسار نسبي للطلب رغم أن شركات الخدمات قامت بتوظيف عاملين جدد بوتيرة أسرع قليلا.

وواصلت النفقات الإجمالية للشركات الارتفاع لكن زيادة المنافسة يعني أنها اضطرت لخفض أسعار البيع للشهر الرابع على التوالي.

وقطاع الخدمات كان أحد نقاط قليلة مشرقة في الاقتصاد الصيني على مدى العام الماضي مما ساعد في تعويض هبوط في نشاط قطاع التصنيع. وتحرص الحكومة على تشجيع زيادة الاستهلاك ليحل محل قوى محركة قديمة للنمو تتداعى مثل الصناعات الثقيلة والصادرات.



