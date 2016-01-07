خسائر حادة تجتاح أسواق الخليج ومؤشر السعودية يهبط 4.5%

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر حادة في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بخسائر الأسواق العالمية مع هبوط الأسهم الصينية بأكثر من 7%.

وتخيم أجواء التراجع على الأسواق العالمية بعد أن رفعت الصين وتيرة تخفيض قيمة اليوان مما تسبب في تقلبات عنيفة في أسعار العملات في المنطقة وهبوط أسواق الأسهم.

وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى ومؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 2%، لكل منهما. ونزل مؤشر داكس الألماني 1.4%، في حين انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.6%، كما هوى مؤشر كاك 40 الفرنسي 3%، عند الفتح.

وخسر مؤشر سوق دبي المالي 3.42%، إلى 2966 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 390 مليون درهم، مع تراجع الأسهم القيادية، يتقدمها إعمار 5.35%، أرابتك 4.17%، ودبي الإسلامي 5%.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 3.16%، إلى 4134 نقطة، والكويت 1.60%، إلى 5475 نقطة.

وخسر مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق 4.49%، إلى مستوى 6225 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.44 مليار ريال، وأحجام 253 مليون سهم.

وتراجعت غالبية الأسهم المتداولة بسوق السعودية فيما ارتفعت 4 أسهم فقط، وخسر قطاع البتروكيماويات 3.26%، المصارف والخدمات المالية 4.59%، الاستثمار المتعدد 6.4%، والاستثمار الصناعي 5.9%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الإنماء 904 مليون ريال، سابك 622 مليون ريال، الراجحي 192 مليون ريال، والبحري 155 مليون ريال.

وفي سياق متصل تراجعت بورصة قطر بنسبة 3.02%، إلى 9767 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.47%، ومؤشر البحرين 0.67%.