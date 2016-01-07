موازنة 2016 في سطور مضيئة

علينا أولا أن نوضح ان هنالك فرقا بين مصطلحيْ ميزانية وموازنة من الناحية التحليلية المالية، الميزانية هي اجمالي ايرادات ونفقات حقيقية تمت ووقعت فعليا عن فترة زمنية سابقة، اما الموازنة فهي ايرادات ونفقات تنبؤية تقديرية لفترة زمنية قادمة.

إن خروج الموازنة للعام 2016 بعجز مالي هو الافضل حتى لو كانت اسعار النفط في اعلى سعر لها؛ لان العجز في الموازنة ليس كما يفهمه البعض بأنه خسارة بل هو عجز تقديري لعام قادم يعني ان الايرادات المتوقعة اقل من النفقات المتوقعة، وعند خروج اي موازنة بعجز فإن هذا يعني بابسط الامور ان على الحكومة ان تبذل كل جهدها والمجتمع معها لخفض النفقات وتعظيم الايرادات، وفي الدولة عادة فان خفض النفقات يعني ضبطها وترشيدها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تعظيم الايرادات سواء في زيادة مساحتها للمتحقق فعليا او البحث عن نوافذ وروافد ايرادية جديدة.

المملكة بخير وحكومتنا لها توجهها ورؤيتها الحكيمة، فهم يقيّمون الامور ليس على ما ننفق او على ما نكسب، بل على ما هو افضل لنا اليوم وما سيكون افضل لنا ولاولادنا في المستقبل، باختصار ان الواقع الذي نعيشه اليوم ليس واقعا صحيحا فيما يتعلق بحجم الانفاق العام سواء على مستوى المجتمع او حتى الفرد، حجم استهلاكنا من كل شيء مرتفع جدا بل ويضعنا دائما على عتبات الدرجات الاولى عالميا، استهلاكنا في الطاقة والكهرباء والماء والاكل والشرب والسياحة الخارجية واستهلاكنا في كمالياتنا ولهونا وترفنا، في كل شيء المعيار ليس منضبطا ويميل دائما الى الاسراف.

لكن مع العام 2016 وموازنته والقرارات التي رافقتها أجزم انه آن الاوان ان نعيد حساباتنا في كل شيء، ان كان بفضل الله لدينا خير كثير فالافضل ان نحافظ عليه وننميه لا ان نصرفه ونبذره، نعم لدينا خير ولسنا بحاجة الى اصدار موازنة بعجز ولكن الصح والافضل ان تصدر هكذا.

المملكة تملك أكبر احتياطي نقدي ونفطي في العالم وتستطيع أن تدير اقتصادها واصدار موازنات في نهاية كل عام تحمل فائضا ووفرا وليس عجزا، ولكن هذا كله ليس من باب الحكمة، بل من باب التهور، اليوم نخوض حربا شرعية وندعم الاشقاء وحقوق الشعوب العربية في حريتها ونسعى بكل قوة للقضاء على الطغيان والظلم والتمدد الفارسي، اليوم لدينا حلفان عربي مشترك وإسلامي مشترك للقضاء على الارهاب.

اليوم وحدنا من يبذل كل شيء لتوضيح معنى الدين الاسلامي السمح الحقيقي للعالم والدفاع عنه، حتى إن حلفاءنا في الغرب لم يقدموا لنا الدعم كما نريده، رغم هذا كله تصدر موازنة بعجز مع العلم اننا نملك احتياطي أكثر من ٨٠٠ مليار وأرقاما خيالية من المخزون النفطي والغاز والمعادن الثمينة منها الذهب والتي لا يمكن السحب منها إلا للحاجة الطارئة.

للعلم ايضا ان اعلان موازنتنا بعجز يعطينا الحق في ان نسحب احتياطياتنا من الخارج لحاجتنا لها وهذا يسبب لهم ارباكا وبالتالي ضغطا وبالتالي يضطرون رغما عنهم الى احترام رغباتنا، امر آخر إن انخفاض اسعار النفط قد مهد الى سيطرة نفطية على مجال الطاقة لعشرة اعوام قادمة، يكفي ان نعلم انه مع هذا الانخفاض فان عددا من الشركات المعنية باستخراج الطاقة البديلة كالزيت الصخري قد افلست لان تكلفة استخراج منتجاتها اليوم اصبحت اضعاف تكلفة النفط.

ايران التي حاول العالم معها ان يوقف ابحاثها النووية بضربة معلم من الرياض أوقفتها لعدم وجود التمويل الكافي او خفضت من حجم الانفاق عليها حتى اضطرت الى استئجار روسيا للحرب عنها، ليس سرا ان ايران تلهث وراء الجلوس على طاولة تجمعها مع الرياض املا في مصالحة او هدنة.

اقول فقط يا اهلنا ويا شعب المملكة ابشروا وتفاءلوا فنحن الاقوياء بتوفيق الله، لا تستمعوا للمغرضين الحاسدين لكم، ويبقى السلاح والضمان الوحيد بعد توفيق الله هو تكاتفنا وتلاحمنا والتفافنا حول راية التوحيد وحول قيادتنا الرشيدة.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"