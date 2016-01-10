المراعي: 200 مليون ريال أثر مالي متوقع لارتفاع الطاقة

قدرت شركة المراعي الأثر المالي المتوقع جراء تعديل أسعار الطاقة بوجود تكاليف إضافية بحدود 200 مليون ريال خلال العام الحالي.

كما أشارت المراعي إلى وجود أثر مالي غير مباشر لتكاليف إضافية بقيمة مليون ريال نتيجة للزيادات المتوقعة في أسعار مدخلات الإنتاج من مختلف الموردين المحليين الخاضعين لزيادة أسعار الطاقة.

وفي نفس الصدد، توقعت المراعي ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة بحوالي 200 مليون ريال خلال عام 2016 بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في السعودية خلال ثلاث سنوات، يوضح أن هناك ارتفاعاً متوقعاً في صافي تكاليف الأعلاف المستوردة بحدود 200 مليون ريال خلال عام 2016م، علماً أن هذا المبلغ المقدر قابل للزيادة السنوية إلى أن يتم تحقيق الهدف وتغطية جميع احتياجات الشركة من الأعلاف المستوردة بنسبة 100%.

وأكدت المراعي أنها ستستمر بمواصلة التركيز على مبادرات كفاءة الأعمال والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما أنها ستستمر في إدارة وتحسين جودة تكاليف الإنتاج والتشغيل مع غيرها من المبادرات لتخفيف أثر هذه الزيادات.

من جهة أخرى، نجحت الشركة بشراء أرض زراعية في بلايث بولاية كاليفورنيا، من خلال شركتها التابعة فوندومنتي كاليفورنيا المحدودة والمملوكة بنسبة 100% لشركة المراعي، تبلغ مساحتها الإجمالية 1,590 دونم.

وتشكل هذه الصفقة جزءاً من الجهود المتواصلة للشركة لتحسين وتأمين إمداداتها من البرسيم عالي الجودة من مصادر خارجية، وذلك من أجل سد احتياجات مشاريع الألبان، كما أنها تعتبر استمراراً لنهج المراعي في مواكبة التوجهات الحكومية بهذا الخصوص.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 31.8 مليون دولار أي ما يعادل 119.3 مليون ريال سعودي، سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية.

وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في التقارير المالية من خلال ارتفاع بند (ممتلكات وآلات ومعدات) في القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول عام 2016.