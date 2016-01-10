كييف توقف عملية نقل البضائع الأوكرانية عبر روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن نقل البضائع الأوكرانية عبر روسيا إلى دول اخرى متوقف منذ مطلع العام في فصل جديد من الحرب التجارية بين البلدين اللذين فرض كل منهما حظرا على السلع الغذائية للأخر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة البنى التحتية الأوكرانية كريستينا نيكولاييفا لوكالة فرانس برس أن "نقل البضائع الاوكرانية لم يبدأ".

وذكرت الوزارة ان التعديلات التي ادخلتها روسيا منذ الأول من يناير تنص على أن البضائع الأوكرانية المصدرة إلى آسيا الوسطى أو الصين عبر روسيا لا يمكن أن تدخل إلى الأراضي الروسية عبر بيلاروسيا. ويجب أيضا ترتيب البضائع بطريقة مناسبة تفاديا لتفريغها في روسيا التي فرضت منذ مطلع العام الحالي حظرا غذائيا على السلع الأوكرانية وكانت استبعدت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من منطقة التبادل الحر التي تربط عددا من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وأضافت المتحدثة أن "روسيا في عطلة حتى الاثنين. وضعوا هذه التغييرات دون تحضير آلية لتطبيقها. والنتيجة هي أن روسيا لا تسمح بعبور البضائع الأوكرانية أراضيها".

وتابعت "أوصينا شركاتنا بعدم ارسال اي بضائع إلى روسيا حاليا".

وبحسب الممثلة التجارية لأوكرانيا نتاليا ميكولسكا فان مشكلة الترانزيت تؤثر على العلاقات التجارية لأوكرانيا مع كازاخستان وتركمانستان وقرغيزستان واذربيجان ومونغوليا.

