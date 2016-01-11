الأسهم الصينية تواصل خسائرها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

تواصل الأسهم الصينية تكبدها خسائر دامية على الرغم من قيام البنك المركزي برفع السعر الرسمي لليوان، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وبعد تخفيضها على مدار ثمان جلسات متتالية.

ومما ضغط على المؤشرات الصينية، صدور بيانات تشير إلى ضعف ثاني أكثر اقتصاد في العالم آخرها كان تراجع أسعار المنتجين للشهر السادس والأربعين على التوالي، وهي أطول سلسلة لانكماش الأسعار في الصين على الإطلاق.

يشار إلى أن الأسواق الصينية بدأت هذا العام بتأرجحات حادة، انعكست على الأسواق العالمية التي سجلت أكبر خسائر منذ أكثر من أربع سنوات الأسبوع الماضي.

