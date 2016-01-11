الخام الأميركي يهبط 2% مع ضعف مؤشرات تعافي السوق

هبطت أسعار النفط الخام أكثر من 2% في بداية التعامل بآسيا اليوم الاثنين بعد تزايد انعدام ثقة المتعاملين في أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا في وقت قريب بل وتوقع هبوط الأسعار بشكل أكبر.



وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 2% في بداية التعامل اليوم الاثنين إلى مستوى متدن بلغ 32.43 دولار للبرميل قبل أن يعاود ارتفاعه بشكل طفيف إلى 32.51 دولار بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش وإن كان مازال منخفضا 65 سنتا.



وهبط خام برنت القياسي 59 سنتا أو ما يقرب أيضا من 2% إلى 32.96 دولار للبرميل.



ويُضاف هبوط اليوم الاثنين إلى هبوط الأسعار أكثر من 10% في أول أسبوع للتعامل خلال السنة الجديدة وعندما قال بنك جولدمان ساكش إن النفط يمكن أن يصل إلى 20 دولارا وإنه سيشهد انخفاضا مستمرا في السعر خلال الربع الأول "ومن ثم سيقلص المنتجون ميزانياتهم كي تعكس وصول برميل النفط إلى 40 دولارا خلال 2016."



وفي علامة على فقد المتعاملين الثقة في أن تشهد الأسعار ارتفاعا في أي وقت قريب أظهر يوم الجمعة تقرير أسبوعي لوكالة حكومية أميركية تتابع نشاط أسواق السلع تخفيض مضاربين كبار عمليات الشراء لأقل من 50 ألف تعاقد أو 50 مليون برميل في الأسبوع حتى يوم الثلاثاء الماضي.



