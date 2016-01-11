السعودية: ارتفاع حجم الصادرات إلى 54 مليون طن بـ2015

ارتفعت الصادرات السعودية خلال العام الماضي، إلى 54 مليون طن بقيمة 158 مليار ريال، مقارنة بالعام السابق له 2014 البالغة فيه الصادرات 53 مليون طن بقيمة 194 مليار ريال.

وقال عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم المصلحة، أن وزن الواردات خلال عام 2015 بلغ نحو 83 مليون طن بقيمة تقدر بـ 640 مليار ريال، فيما بلغ وزنها خلال 2014 نحو 85 مليون طن بقيمة 655 مليار ريال، وفقا لما نقلته صحيفة " الاقتصادية".

وحول التوزيع الجغرافي لواردات المملكة من السلع، أفاد العيسى بأن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها هي الصين وأمريكا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والهند وفرنسا وإيطاليا.

ولفت إلى أن أكثر السلع التي يتم تصديرها من المملكة، هي البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والنشادر والسترين والميثانول واليوريا ومخاليط الهيدروكربون.

وأوضح، أنه لا توجد سلع جديدة تم منعها أو السماح بها، لكن هناك حظر على بعض الدول لأصناف معينة منها اللحوم الفصيلة البقرية والدواجن، ومنتجات أخرى يتضح أنها مخالفة مثل بعض مستحضرات التجميل.

وبلغت واردات المملكة من اللحوم خلال عام 2015 نحو 178 مليون كيلو جرام، مقابل 182 مليون كيلو جرام خلال العام الماضي 2014 بقيمة تصل لنحو ثلاثة مليارات ريال.

فيما تجاوزت قيمة الواردات من مستحضرات التجميل خلال العام نفسه، 2.3 مليار ريال، بكميات بلغت نحو 44.6 مليون كيلو جرام، حيث يعادل ضعف الحجم الذي كان متوقعا لسوق مستحضرات التجميل خلال العام.

