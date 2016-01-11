السعودية تنتج 10.144 مليون برميل يومياً في ديسمبر

قال مصدر في قطاع النفط إن السعودية أبقت على مستويات إنتاجها المرتفعة من النفط دون تغير يذكر في ديسمبر كانون الأول في إطار استراتيجيتها الرامية إلى المحافظة على حصتها السوقية رغم هبوط أسعار الخام.



وقال المصدر لرويترز إن المملكة أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنتجت 10.144 مليون برميل من النفط يوميا الشهر الماضي في حين بلغ حجم ما تم إمداد السوق به في ديسمبر 10.162 مليون برميل يوميا.



وقد يختلف حجم الإمدادات التي تطرح في السوق سواء محليا أو للتصدير عن حجم الإنتاج بحسب حركة دخول وخروج الخام من مواقع التخزين.



وبلغ حجم الإنتاج السعودي من الخام في نوفمبر10.186 مليون برميل يوميا.



وبلغ حجم إنتاج الكويت في ديسمبر 2.930 مليون برميل يوميا بحسب ما أفاد به مصدر آخر في القطاع لرويترز.



