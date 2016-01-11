برنت يهبط أكثر من 3% مع تلاشي الثقة بالاقتصاد

هبطت أسعار مزيج برنت الخام أكثر من 3% مع أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين، في حين يراهن متعاملون على هبوط أكبر للأسعار في ظل تنامي انعدام الثقة بأن تشهد السوق انتعاشا كبيرا. وهبط خام برنت القياسي أكثر من دولار أو ما يوازي أكثر من 3% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 2.5 في المئة إلى 32.38 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض مع رفع المضاربين المراكز المدينة الصافية -التي تحقق ربحا في ظل هبوط الأسعار- لمستويات قياسية في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي في علامة على فقد المتعاملين الثقة في أن تشهد الأسعار ارتفاعا في أي وقت قريب. وقلص المتعاملون المراكز الدائنة الصافية التي تستفيد من رفع الأسعار إلى حد كبير.

ويشير محللون إلى التباطؤ في الصين -التي شهدت تراجع اليوان وتعليق التداول في أسواق الأسهم مرتين في الأسبوع الماضي- كسبب رئيسي لانخفاض أسعار النفط والسلع الأولية.

وقال بنك مورغان ستانلي، اليوم الاثنين، من الممكن أن ينزل سعر النفط إلى نطاق العشرينات، لاسيما مع صعود الدولار مقابل عملات أخرى.